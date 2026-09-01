Климатолог Карнаухов оценил риск масштабных наводнений в России осенью

Осенние дожди вряд ли приведут с масштабным наводнениям на территории России. Об этом во вторник, 1 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.