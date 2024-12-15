Сводка! Враг намерен любой ценой замедлить наше продвижение: где ВСУ нанесут следующий удар?

▪️ В связи с ожидаемыми переговорами, инициированными Зеленским после инаугурации Трампа 20 января, противник активизирует свои действия в Курской области, применяя дальнобойное американское оружие по нашей территории и формируя ударные группы для создания новых очагов конфликта.