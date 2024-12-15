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  • Silver Kont
    А выблядка черножопых на "малолетку" не отправят? Так и вышлют по-тихому?Тут таким не мест...
  • Андрей
    Раз об этом пишут в соцсетях (по сути - ОБС), то те, кому положено знать правда это или нет, смогут принять то или ин...Украина готовит м...
  • Воробей
    То есть, семью выслали вовсе не за поножовщину, устроенную сыном, а из-за какого-то совсем другого нарушения миграцио...Тут таким не мест...

Сводка! Враг намерен любой ценой замедлить наше продвижение: где ВСУ нанесут следующий удар?

Сводка! Враг намерен любой ценой замедлить наше продвижение: где ВСУ нанесут следующий удар?

▪️ В связи с ожидаемыми переговорами, инициированными Зеленским после инаугурации Трампа 20 января, противник активизирует свои действия в Курской области, применяя дальнобойное американское оружие по нашей территории и формируя ударные группы для создания новых очагов конфликта.

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