Сводка! Враг намерен любой ценой замедлить наше продвижение: где ВСУ нанесут следующий удар?

▪️ В связи с ожидаемыми переговорами, инициированными Зеленским после инаугурации Трампа 20 января, противник активизирует свои действия в Курской области, применяя дальнобойное американское оружие по нашей территории и формируя ударные группы для создания новых очагов конфликта.
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