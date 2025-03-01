Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Юрченко
    ... сесть на ежа и свесить ноги ...Фон дер Ляйен при...
  • ВАЛЕРИЙ
    Кто-то , шутки ради, подсунул старухе фон дЫр...как там её... порцию конского возбудителя. Подействовало, и вот - её ...Фон дер Ляйен пос...
  • Ингерман Ланская
    если тебе нужон - бери лопату, иди к его яме и выкапывай.. он твой!Установлена лично...

Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории Белого дома

Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории Белого дома

Американский сенатор Тед Круз заявил, что президенту Украине Владимиру Зеленскому нужно было договориться с американским лидером Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, однако он устроил перепалку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх