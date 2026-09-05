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Царьград

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Мечта о даче за 15 лет: Как накопить миллионы, откладывая по 3 тысячи рублей

Мечта о даче за 15 лет: Как накопить миллионы, откладывая по 3 тысячи рублей

Вы когда-нибудь представляли, как через 15 лет открываете дверь в собственный загородный дом - и всё это благодаря трём тысячам рублей, которые вы откладываете каждый месяц? Звучит как фантастика, но именно такую перспективу предлагают эксперты людям, уставшим от аренды и мечтающим о даче.

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