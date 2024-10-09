Если продолжать проявлять гуманизм, то СВО затянется еще на год-полтора — мнение

Надоело терпеть фашистов, изголяющихся над нашими бойцами и над собственным населением. Нетаньяху зачистил верхушку Хезболлы и Хамаса и никого не спрашивал. Доколе наш Верховный будет терпеть обстрелы, издевательства всякой мрази?

sozopolpiter воробьев

какой на хер гуманизм с подонками? как кролик своим менталитетом волчару переделает? тут кролик однозначно - мудак. волков - истреблять! и осто... надоела блажь, мол, не трогайте клопов, тараканов, комаров, мышей, крыс, шакалов, волков и т.п. - у них же ни в чём не повинные дети. ага! эта невинность надолго? так сами же себе проблемы и создаём. скорее так - начальство, то, которое тупое, и создаёт, целку нецелованную имитируя.