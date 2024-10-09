Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если продолжать проявлять гуманизм, то СВО затянется еще на год-полтора — мнение

Если продолжать проявлять гуманизм, то СВО затянется еще на год-полтора — мнение

Недавнее заявление президента Владимира Путина об изменениях в нашей ядерной доктрине прочертило ещё одну жирную красную черту в отношениях России и ведущего с ней гибридную войну коллективного Запада.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
на 01.10.2024г Мо=16,8 трлн руб.М1=51 трлн руб,М2=108,2 трлн руб
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13 час.
вячеслав рюмин
Надоело терпеть фашистов, изголяющихся над нашими бойцами и над собственным населением. Нетаньяху зачистил верхушку Хезболлы и Хамаса и никого не спрашивал. Доколе наш Верховный будет терпеть обстрелы, издевательства всякой мрази?
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12 час.
sozopolpiter воробьев
какой на хер гуманизм с подонками? как кролик своим менталитетом волчару переделает? тут кролик однозначно - мудак. волков - истреблять! и осто...  надоела блажь, мол, не трогайте клопов, тараканов, комаров, мышей, крыс, шакалов, волков и т.п. - у них же ни в чём не повинные дети. ага! эта невинность надолго? так сами же себе проблемы и создаём. скорее так - начальство, то, которое тупое, и создаёт, целку нецелованную имитируя.
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9 час.

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