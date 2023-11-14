АМАРАНТ "Оно надо?." Барселона и Сарагоса, Ванкувер и Уитстлер, Саппоро - уже отказались. Осталась пара смешных городков.
Играм конец. Города отозвали заявки на будущую Олимпиаду
Комментарии
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Николай Птицин
Кроме России и Китая ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ проводить негде. И Россия будет проводить, но совсем другие игры. Желающие приедут . А вот как быть недоброжелателям из стран Европы?! Россия думаю сможет принять отдельных спортсменов с этих стран под нейтральным статусом и флагом ООН, для оживления его структур.
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2 час.
Юрий Подгурский
😂
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1 час.
Сергей Кочегаров
А в деревне Гадюкино возводят новый прожарочно-дезинфекционный комплекс для будущих гостей-англосаксов и ля-гушатников. А если Бах раскошелится, то обещают начать строительство нового олимпийского гадюшника.
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1 час.
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