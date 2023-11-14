Играм конец. Города отозвали заявки на будущую Олимпиаду

Николай Птицин

Кроме России и Китая ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ проводить негде. И Россия будет проводить, но совсем другие игры. Желающие приедут . А вот как быть недоброжелателям из стран Европы?! Россия думаю сможет принять отдельных спортсменов с этих стран под нейтральным статусом и флагом ООН, для оживления его структур.