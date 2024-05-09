SciTechDaily: Быстрое распространение сердечного недуга беспокоит ученых

Ученые из Центра исследований в области здравоохранения при Ольборгском университете изучили фибрилляцию предсердий среди населения Дании в период с 2000 по 2022 годы, сообщает SciTechDaily со ссылкой на статью в British Medical Journal.
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