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SciTechDaily: Быстрое распространение сердечного недуга беспокоит ученых

SciTechDaily: Быстрое распространение сердечного недуга беспокоит ученых

Ученые из Центра исследований в области здравоохранения при Ольборгском университете изучили фибрилляцию предсердий среди населения Дании в период с 2000 по 2022 годы, сообщает SciTechDaily со ссылкой на статью в British Medical Journal.

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