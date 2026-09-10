20+ историй и фото из студенческого общежития, в котором аромат жареной картошечки с лучком собирал весь этаж

Студенческая жизнь в общежитии — это особое, счастливое время, которое остается с нами навсегда. Здесь сосиски, порезанные тонкими кружочками на кастрюлю лапши, превращаются в сытный ужин, а пельмешки с майонезом становятся праздничным блюдом.
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