Эксперт считает, что Google может заблокировать аккаунты россиян

Он посоветовал заняться созданием резервных копий Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google.
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