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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт считает, что Google может заблокировать аккаунты россиян

Эксперт считает, что Google может заблокировать аккаунты россиян

Он посоветовал заняться созданием резервных копий Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google.

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