Жил был у соседей в 90-х попугай породы жако. Это не маленькие, умные и шкодливые птицы. Много было историй с ним.
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И что же дальше-то было с птичкой и с кошками?
Ну и попугайка, бедные котики.