Следующая цель ВСУ — Белгородская область? Военкоры сообщают о скоплении ВСУ у границы

Российские телеграм-каналы предупреждают о скоплении ВСУ возле границы с Белгородской областью. По их мнению, это может свидетельствовать о возможном вторжении украинских формирований на территорию российского региона, как три дня назад в Курскую область, где до сих пор находятся ВСУ и продолжаются бои.