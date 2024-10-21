Путин принял президента ОАЭ у себя дома. Песков объяснил такое решение доверительными отношениями между главами стран

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном доверительные и дружеские.
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