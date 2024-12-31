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Царьград

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17 тысяч пенсионеров Херсонской области оформляют российские выплаты

17 тысяч пенсионеров Херсонской области оформляют российские выплаты

В Херсонской области около 17 тысяч человек ожидают оформления российского пенсионного обеспечения. Губернатор Владимир Сальдо отметил, что ситуация будет решена в течение года.

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