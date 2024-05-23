Мигрант изнасиловал дочь приютившей его у себя семьи в Подмосковье

Повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю дочь знакомых в Московской области, пишет Baza. По данным телеграм-канала, в январе 2023 года мигрант устроился работать в пекарню и вскоре подружился с семейной парой, которая была постоянными посетителями заведения.