Мигрант изнасиловал дочь приютившей его у себя семьи в Подмосковье

Повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю дочь знакомых в Московской области, пишет Baza. По данным телеграм-канала, в январе 2023 года мигрант устроился работать в пекарню и вскоре подружился с семейной парой, которая была постоянными посетителями заведения.
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