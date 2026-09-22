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Царьград

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Чемпион Fight Nights Пономарёв умер в 31 год из-за тромба

Чемпион Fight Nights Пономарёв умер в 31 год из-за тромба

Бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарёв умер в 31 год из-за оторвавшегося тромба, возникшего после травмы ноги и воспалительных процессов.

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