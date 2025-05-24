Сырский ввел новые генеральские должности в ВСУ для контроля за деньгами

Система, которую ввел главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, выбиралась для приближенных военачальника, которые получат звания генералов и полковников, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
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