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Сырский ввел новые генеральские должности в ВСУ для контроля за деньгами

Сырский ввел новые генеральские должности в ВСУ для контроля за деньгами

Система, которую ввел главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, выбиралась для приближенных военачальника, которые получат звания генералов и полковников, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

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