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JAXA провела первый испытательный полёт многоразовой ракеты RV-X в Японии

JAXA провела первый испытательный полёт многоразовой ракеты RV-X в Японии

11 июля 2026 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело первый успешный испытательный полёт экспериментальной многоразовой ракеты RV-X (Reusable Vehicle eXperiment) на испытательном полигоне Носиро на севере Японии.

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