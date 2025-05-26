Алжир стал новым членом НБР БРИКС для экономического роста

Присоединение Алжира к Новому банку развития (НБР) БРИКС поможет стране укрепить сотрудничество с крупнейшими экономиками объединения — Россией, Китаем и Индией, заявил РИА Новости профессор экономики университета Медеа Омар Харун.
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