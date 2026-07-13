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Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2026

Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2026

На официальном сайте Восточного экономического форума 2026 года опубликована архитектура деловой программы мероприятия, оно пройдёт 1—4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

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