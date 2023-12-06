Экс-игрок "МЮ" Канчельскис предложил Слуцкому залезть на дерево и поймать кошку

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "РБ Спорт", рассуждая на тему того, можно ли назвать Россию футбольной страной, заявил, что экс-тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в свое время повезло занять эту должность.
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