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Царьград

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Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn от компании Blue Origin состоялся

Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn от компании Blue Origin состоялся

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, успешно запустила свою первую орбитальную ракету New Glenn с мыса Канаверал.

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