В России придумали, как решить проблему нехватки медиков в скорой помощи

Нужные навыки молодые врачи скорой помощи будут получать на практике В бригадах скорой помощи будут работать выпускники медвузов, которые не отучились в ординатуре по этой специальности или не прошли соответствующую профессиональную переподготовку, пишет "Парламентская газета".
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