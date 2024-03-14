В России придумали, как решить проблему нехватки медиков в скорой помощи

Нужные навыки молодые врачи скорой помощи будут получать на практике В бригадах скорой помощи будут работать выпускники медвузов, которые не отучились в ординатуре по этой специальности или не прошли соответствующую профессиональную переподготовку, пишет "Парламентская газета".