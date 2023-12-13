Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Не трогайте Шамана! Он не ваш!

Не трогайте Шамана! Он не ваш!

Ну все уже набросились. Все, кому не лень успели отметиться. Это прямо уже как на работу сходить. Как будто девиз у каждого на стене висит: "Не забудь с утра выпить кофе и плюнуть в него".

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Комментарии
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Александр Широков
Вообще-то он давно постригся...
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5 час.
EE
Elena Egorova
Браво Шаман!!!!
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5 час.
Tania Еременко
Ярослва всего добился сам - стихи пишет сам , музыку пишет сам и сам исполняет. А им приходится всё покупать и дорого платить. Бешеная зависть наших старпёров шоу бизнеса. Они не слишком образованные, а у него Высшее музыкальное образование. После переезда в Москву он окончил в 2016 году Российскую академию музыки имени Гнесиных (факультет эстрадно-джазового пения). Дронов защитил дипломный реферат на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и её влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца».
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2 час.

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