Не трогайте Шамана! Он не ваш!

Tania Еременко

Ярослва всего добился сам - стихи пишет сам , музыку пишет сам и сам исполняет. А им приходится всё покупать и дорого платить. Бешеная зависть наших старпёров шоу бизнеса. Они не слишком образованные, а у него Высшее музыкальное образование. После переезда в Москву он окончил в 2016 году Российскую академию музыки имени Гнесиных (факультет эстрадно-джазового пения). Дронов защитил дипломный реферат на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и её влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца».