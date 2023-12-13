Ну все уже набросились. Все, кому не лень успели отметиться. Это прямо уже как на работу сходить. Как будто девиз у каждого на стене висит: "Не забудь с утра выпить кофе и плюнуть в него".
Не трогайте Шамана! Он не ваш!
Комментарии
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Александр Широков
Вообще-то он давно постригся...
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5 час.
EE
Elena Egorova
Браво Шаман!!!!
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5 час.
Tania Еременко
Ярослва всего добился сам - стихи пишет сам , музыку пишет сам и сам исполняет. А им приходится всё покупать и дорого платить. Бешеная зависть наших старпёров шоу бизнеса. Они не слишком образованные, а у него Высшее музыкальное образование. После переезда в Москву он окончил в 2016 году Российскую академию музыки имени Гнесиных (факультет эстрадно-джазового пения). Дронов защитил дипломный реферат на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и её влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца».
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2 час.
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