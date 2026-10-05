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Газета.ру

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Хореограф Папунаишвили рассказал, что трехлетнему сыну лечили зубы под наркозом

Хореограф Папунаишвили рассказал, что трехлетнему сыну лечили зубы под наркозом

Трехлетнему сыну хореографа Евгения Папунаишвили пришлось лечить девять зубов под наркозом. Артист рассказал об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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