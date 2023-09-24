Медведчук придумал, как решить кризис на Украине. Есть сразу три условия

А

Александр24

У Медведчука у самого рыльце в пушку. В своё время он тоже был русофобом и сейчас, получив власть, он, как и все хохлы тут же превратится в ярого русофоба, так как " простой" народ Украины всегда будет против России и русофил никогда не будет иметь полной поддержки. Так что всё бесполезно. На ближайшие 50 лет там необходима только военно-административная диктатура России, а не какие-либо ставленники из хохляцкой среды. (Вы думаете почему Моисей 40 лет водил евреев по пустыне? Хотя даже и в этом случае из этого народца ничего хорошего так и не получилось)