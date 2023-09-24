Оппозиционный украинский политик Медвелчук рассказал, что необходимо совершить для разрядки кризиса в Незалежной.
Медведчук придумал, как решить кризис на Украине. Есть сразу три условия
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Meerflieger
Четвёртое условие он не назвал... Сделать его презиком Украины... 🤔😃
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13 час.
Владимир Бурцев
К этому все идет, но его не воспримут в качестве главы государства, он будет ставленником Москвы и это главная зацепка.
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4 час.
А
Александр24
У Медведчука у самого рыльце в пушку. В своё время он тоже был русофобом и сейчас, получив власть, он, как и все хохлы тут же превратится в ярого русофоба, так как " простой" народ Украины всегда будет против России и русофил никогда не будет иметь полной поддержки. Так что всё бесполезно. На ближайшие 50 лет там необходима только военно-административная диктатура России, а не какие-либо ставленники из хохляцкой среды. (Вы думаете почему Моисей 40 лет водил евреев по пустыне? Хотя даже и в этом случае из этого народца ничего хорошего так и не получилось)
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4 час.
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