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Медведчук придумал, как решить кризис на Украине. Есть сразу три условия

Медведчук придумал, как решить кризис на Украине. Есть сразу три условия

Оппозиционный украинский политик Медвелчук рассказал, что необходимо совершить для разрядки кризиса в Незалежной.

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Комментарии
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Meerflieger
Четвёртое условие он не назвал... Сделать его презиком Украины... 🤔😃
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13 час.
Владимир Бурцев
К этому все идет, но его не воспримут в качестве главы государства, он будет ставленником Москвы и это главная зацепка.
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4 час.
А
Александр24
У Медведчука у самого рыльце в пушку. В своё время он тоже был русофобом и сейчас, получив власть, он, как и все хохлы тут же превратится в ярого русофоба, так как &quot; простой&quot; народ Украины всегда будет против России  и русофил никогда не будет иметь полной поддержки. Так что всё бесполезно. На ближайшие 50 лет там необходима только военно-административная диктатура России, а не какие-либо ставленники из хохляцкой среды. (Вы думаете почему Моисей 40 лет водил евреев по пустыне? Хотя даже и в этом случае из этого народца ничего хорошего так и не получилось)
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4 час.

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