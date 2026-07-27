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Всё о женщинах

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Физиологи объяснили, зачем мы иногда тяжело вздыхаем при скучной работе

Физиологи объяснили, зачем мы иногда тяжело вздыхаем при скучной работе

Группа ученых под руководством Ральфа У. Г. Эндрюса из Дублинского университета представила результаты работы, проливающей свет на истинное предназначение непроизвольных глубоких вдохов, которые мы часто делаем во время скучной монотонной работы.

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