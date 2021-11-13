Золотые медали на золотую свадьбу подарили семье Немцевых из Уссурийска

Золотые медали на золотую свадьбу подарили семье Немцевых из Уссурийска

Вчера, 12 ноября, состоялось торжественное вручение медалей "Супружеская доблесть" семье Немцевых. Крепкий союз двух любящих сердец отметил 50-ю годовщину свадьбы в 2021 году.

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