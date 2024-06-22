Роман Курцын снимается в новом сезоне веб-сериала «Про людей и про войну»

Стартовали съемки нового сезона веб-сериала «Про людей и про войну». Продолжение цикла короткометражных фильмов о событиях времен Великой Отечественной войны с участием Романа Курцына, Ильи Деля и Владислава Яновича создается при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба ИРИ.
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