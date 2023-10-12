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Представительство России: число заявок на эвакуацию из сектора Газа больше 550

Представительство России: число заявок на эвакуацию из сектора Газа больше 550

Число заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550, из них около 400 — от россиян. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

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