Инвестор построит улично-дорожную сеть нового квартала в Лефортове

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выступил с заявлением, что в столичном районе Лефортово за счет средств инвестора планируется построить улично-дорожную сеть нового квартала.
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