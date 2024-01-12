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Инвестор построит улично-дорожную сеть нового квартала в Лефортове

Инвестор построит улично-дорожную сеть нового квартала в Лефортове

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выступил с заявлением, что в столичном районе Лефортово за счет средств инвестора планируется построить улично-дорожную сеть нового квартала.

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