В Республике Коми определили победителей регионального этапа конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

Ежегодно в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел МВД по Республике Коми совместно с Общественным советом при ведомстве проводит конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
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