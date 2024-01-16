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Военное обозрение

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Израиль заявил о выводе тяжёлой военной техники из северной части сектора Газа в связи с завершением интенсивных боёв

Израиль заявил о выводе тяжёлой военной техники из северной части сектора Газа в связи с завершением интенсивных боёв

В то же время ни о каком завершении военной операции в секторе Газа речи не идет.

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