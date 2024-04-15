В Удмуртии сотрудниками полиции задержан подозреваемый в мошенничестве под предлогом онлайн-продажи игр

Сотрудниками межрайонного отдела №5 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний ижевчанин, подозреваемый в мошенничестве с использованием сети Интернет.
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