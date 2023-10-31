Коммунисты раскритиковали проект бюджета Петербурга за сокращение расходов на медицину и соцподдержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября, ФедералПресс. На рассмотрении проекта городского бюджета в ходе заседания заксобрания Петербурга, которое состоялось во вторник, 31 октября, руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко отметил проблемные места распределения финансовых средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)