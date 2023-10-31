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ФедералПресс

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Коммунисты раскритиковали проект бюджета Петербурга за сокращение расходов на медицину и соцподдержку

Коммунисты раскритиковали проект бюджета Петербурга за сокращение расходов на медицину и соцподдержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября, ФедералПресс. На рассмотрении проекта городского бюджета в ходе заседания заксобрания Петербурга, которое состоялось во вторник, 31 октября, руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко отметил проблемные места распределения финансовых средств.

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