Лайфхаки, для удачной стирки

Снова не получилось отстирать пятно на любимой вещи и руки сами собой потянулись к ножницам, чтобы пустить ее на тряпки? Не торопитесь! Да, дорогие порошки и пятновыводители могут не справиться с загрязнениями, но это не значит, что домашние лайфхаки для стирки окажутся такими же бесполезными.
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