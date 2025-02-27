МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Главa российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что иностранные наемники в регионе ведут себя как будто на сафари, намеренно унижая и уничтожая русскоговорящих жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии