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Сомнолог Новиков объяснил, как восстановить режим сна осенью

Сомнолог Новиков объяснил, как восстановить режим сна осенью

Сокращение светового дня осенью может вызывать сонливость днем и затруднять утренние подъемы. Врач-сомнолог Максим Новиков рекомендовал менять режим постепенно и получать больше света после пробуждения, сообщает Life.

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