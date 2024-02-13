Из библиотеки сделали психушку: где в Петербурге снимали "Мастера и Маргариту"

Московская площадь Крупнейшая площадь Петербурга узнаваема в фильме "Мастер и Маргарита". Именно здесь герои картины – председатель правления МАССОЛИТа Михаил Берлиоз и поэт Иван Бездомный – знакомятся с Воландом и Коровьевым (на фото).
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