Из библиотеки сделали психушку: где в Петербурге снимали "Мастера и Маргариту"

Московская площадь Крупнейшая площадь Петербурга узнаваема в фильме "Мастер и Маргарита". Именно здесь герои картины – председатель правления МАССОЛИТа Михаил Берлиоз и поэт Иван Бездомный – знакомятся с Воландом и Коровьевым (на фото).