Жилье, школы и детсады построят по трем проектам комплексного развития территорий

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон «Хапиловка» и «Курьяново» на востоке и юго-востоке столицы, а также территории во 2-м Тушинском проезде на северо-западе города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии