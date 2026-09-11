Саксония-Анхальт должна стать лишь началом. Речь идёт о всей Германии. Об этом, анализируя дальнейшие планы АдГ, пишет издание Der Spiegel.
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"Вайдель потребовала отменить антироссийские санкции и прекратить поддержку режима Зеленского на Украине." И потому "левые" лизоблюды американского дяди Сэма сделают всё, чтобы дискредитировать и не допустить к власти "правых"........
Да какая разница для нас кто победит в Германии? Просто сменят одну куклу на другую на руке которую мы не видим и всё. Германия так же как все остальные европейские страны это колония США. И в США реально рулит ни разу не Трамп.
Всё это чёс... стоит прийти к власти западному "оппозиционеру", как сразу начинаются другие песни))