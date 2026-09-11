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Несекретные материалы

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Немецкие СМИ назвали имя нового канцлера ФРГ: Мерцу прочат скорую отставку

Немецкие СМИ назвали имя нового канцлера ФРГ: Мерцу прочат скорую отставку

Саксония-Анхальт должна стать лишь началом. Речь идёт о всей Германии. Об этом, анализируя дальнейшие планы АдГ, пишет издание Der Spiegel.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Надежда
Надежда

"Вайдель потребовала отменить антироссийские санкции и прекратить поддержку режима Зеленского на Украине."                                                                                                                                             И потому "левые" лизоблюды американского дяди Сэма сделают всё, чтобы дискредитировать и не допустить к власти "правых"........

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Да какая разница для нас кто победит в Германии? Просто сменят одну куклу на другую на руке которую мы не видим и всё. Германия так же как все остальные европейские страны это колония США. И в США реально рулит ни разу не Трамп.