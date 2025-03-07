Десантные катера Балтфлота отработали высадку десанта у полигона «Хмелевка»

Тактическую задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье отработали десантные катера Балтийского флота в Калининградской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 7 марта на официальном интернет-портале.
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