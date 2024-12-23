Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

16 подписчиков

Две авиакомпании ввели скидку 50% для детей

Две авиакомпании ввели скидку 50% для детей

Аэрофлот и «Уральские авиалинии» ввели скидку 50% на рейсы по России для детей от 2 до 12 лет.     Как сообщает Telegram-канал @dearpassengers, Аэрофлот предоставляет скидку 50% на все экономические тарифы рейсов под кодом SU с датой вылета с 1 января 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх