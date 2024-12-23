Две авиакомпании ввели скидку 50% для детей

Аэрофлот и «Уральские авиалинии» ввели скидку 50% на рейсы по России для детей от 2 до 12 лет. Как сообщает Telegram-канал @dearpassengers, Аэрофлот предоставляет скидку 50% на все экономические тарифы рейсов под кодом SU с датой вылета с 1 января 2025 года.