«Неопределенная ситуация с СВПД чревата риском неконтролируемой эскалации»

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) остается отправной точкой для новых переговоров по иранской ядерной сделке, сообщил в интервью «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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