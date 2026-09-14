Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нас оккупировала Россия? Неудобные документы о тех, кто сам просил русского подданства, а теперь жалуется на оккупацию

Нас оккупировала Россия? Неудобные документы о тех, кто сам просил русского подданства, а теперь жалуется на оккупацию

Про друзей и недругов России У истории есть одно неприятное свойство, она очень плохо помещается в политический лозунг.

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