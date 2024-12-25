Поздравляем Красикову Екатерину Андреевну🌸🌸🌸 Милая наша дочь! Мы хотим поздравить тебя с Днем Рождения! И пожелать, чтобы твой корабль жизни всегда путешествовал в спокойных водах, никогда не узнал, что такое шторм, чтобы путеводная звезда вела тебя только к самым красивым и уютным берегам, где тебя будут ждать самое крепкое здоровье, взаимная и сильная любовь, счастливая семья, чтобы солнце тебя грело, но не обжигало, а любой дождь всегда заканчивался яркой радугой.