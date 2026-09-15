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Царьград

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«Газпром нефть» открыла выставку «Энергия недр» в Ханты-Мансийске

«Газпром нефть» открыла выставку «Энергия недр» в Ханты-Мансийске

Выставка «Энергия недр» открылась в Ханты-Мансийске. Здесь представлены залы «Планета», «Технологии» и «Люди», где посетители узнают о геологической эволюции и инновациях в нефтегазовой отрасли.

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