«Выпить яд»: Залужный публично опозорился в Британии

Бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, выступая на публике несколько раз не смог выговорить слово на английском, переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала речи, сообщает РИА Новости.
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