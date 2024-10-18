«Выпить яд»: Залужный публично опозорился в Британии

Бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, выступая на публике несколько раз не смог выговорить слово на английском, переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала речи, сообщает РИА Новости.