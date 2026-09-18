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Татар-информ

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Врачи РКОД удалили опухоль и восстановили щеку мужчины тканями с живота

Врачи РКОД удалили опухоль и восстановили щеку мужчины тканями с живота

Врачи Республиканского онкодиспансера прооперировали пациента из Ульяновска, у которого был диагностирован плоскоклеточный рак слизистой левой щеки.

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