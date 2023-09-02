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«Василиса ожила». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской

Группа Анжелики Крыловой опубликовала видео с тренировки фигуристки Василисы Кагановской. «Мы находимся на тренировке, на нашем замечательном катке и работаем, конечно же.

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