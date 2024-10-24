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Китай

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Страны БРИКС объединяют усилия в продвижении экологически безопасного и низкоуглеродного развития

Страны БРИКС объединяют усилия в продвижении экологически безопасного и низкоуглеродного развития

24 октября, «Жэньминь жибао» онлай --  В последние годы государства БРИКС последовательно осуществляют переход к экологически чистой и низкоуглеродной энергетике, углубляют обмен «зелеными» технологиями и расширяют их практическое применение, придавая мощный импульс глобальному экологически безопасному и низкоуглеродному развитию.

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